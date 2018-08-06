İzmir'de Köpekler İş Adamının Hayatını Kurtardı Hd

İzmir'de köpekler iş adamının hayatını kurtardı

İZMİR'de yüzmek için girdiği denizde fenalaşan ve baygınlık geçiren vertigo hastası 74 yaşındaki Yalvaç Aysu'yu, her gün beslediği ve bakımını yaptığı köpekler kurtardı. Plajda bayıldığını gören köpeklerin havlaması üzerine fark edilen Aysu'ya önce 112 ekipleri müdahale etti. Bilinci kapalı olan Yalvaç Aysu, yoğun bakım ünitesinde süren tedavisinin ardından yeniden hayata döndü. Yalvaç, Benim bayıldığımı görenler oldu ama yardım etmediler. O benim güzel köpeklerim sayesinde hayata yeniden tutundum dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan Mahallesi'ndeki Yeni Dostlar Sitesi'nde tatilini geçiren 74 yaşındaki İşadamı Yalvaç Aysu, her gün yaptığı gibi serinlemek için sitenin plajında denize girdi. Vertigo hastası olan Yalvaç Aysu, bir süre yüzdükten sonra kendini iyi hissetmediğini fark ederek denizden çıktı. Bu sırada başı dönen ve suya düşen Aysu'yu, çevredeki vatandaşlar değil her gün beslediği ve bakımlarını yaptırdığı sokak köpekleri fark etti. İki köpeğin havlaması üzerine site yöneticisi görevlilerin köpeklere bakmasını istedi. Köpeklerin havlama sesleri üzerine sahile giden görevliler, denizin içinde yatan Aysu'yu gördü. Hemen yardım çağrıldı. Bu sırada plajda olan bir kadın doktor, talihsiz adama ilk müdahaleyi yaptı. Bilinci kapalı olan Yalvaç Aysu, daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından önce Çeşme Devlet Hastanesi'ne, ardından da İzmir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve 7 gün boyunca yoğun bakımda tedavisi süren Yalvaç Aysu, günler süren ölüm kalım savaşını atlatınca normal servise çıkarıldı. Hala hastanede tedavisi süren Aysu, olaya dair şunları söyledi

Perşembe sabahı saat 09.00 sıralarında evden çıktım. Hava çok güzeldi. Denize gireyim, çıkayım ve kahvaltımı yaparak güne başlayayım düşüncesiyle deniz kenarına gittim. O saatlerde deniz genelde kalabalık oluyor. Merdivenlerden indim, suya daldım. Çıktım daha sonra yürümeye başladım ama kendimi iyi hissetmedim. Hemen durdum ve gücümü toplayarak sahile doğru yürümeye başladım. Ancak o süre içerisinde gücümü kaybettiğimi fark ettim ve 'İmdat beni kurtarın' diye bağırdım. Sesimin duyup duyulmadığını bilmiyorum, olayın sonrasını hatırlamıyorum.

'BENİ GÖRDÜLER AMA YARDIM ETMEDİLER'

Aysu'nun iddiasına göre, çevredeki vatandaşlar onun baygınlık geçirdiğini ve suya düştüğünü gördü ancak yardım etmedi. Aysu, Orada denize giren insanların benim suya düştüğümü görmemeleri mümkün değil. Çünkü denize düştüğüm yer, denize inen merdivenlerin hemen yan tarafı. Sağ olsun insanlar ilgilenmedi. Beni gördüler ama yardım etmediler. Ortada insanlık diye bir şey de kalmadı dedi. Köpeklerin havlaması sonucu durumun fak edildiğini aktaran Yalvaç Aysu, Bizim köpeklerimizden ikisi sahile gelmiş, beni denizin içinde görmüşler ve havlayamaya başlamışlar. Öyle canhıraç havlamışlar ki bu durum herkesin dikkatini çekmiş. Ondan sonra insanlar gelip beni denizden çıkarmış. O benim güzel köpeklerim sayesinde hayata yeniden tutundum diye konuştu. İnsanların kendisine yardım etmediğini öne süren Yalvaç Aysu, şunları söyledi

İki ayaklılar yerine, hayvanları tercih ediyorum. Bu söylediğim için özür dilerim ama onlar son derece doğallar. Siz onlara zarar vermediğiniz müddetçe onlar size zarar vermiyor. Ama insanlarımız artık bitti, toplum duyarsız. Biri öldüğünde üstüne kağıt seriliyor ve insanlar yanından geçip gidiyor. İnsanların duyarlılığı, anlayışı kalmadı. Toplumumuz bitti. İnsanlık bitti.

'ZAMANINDA FARK EDİLMİŞ'

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Figen Öztürk (43), Yalvaç Aysu'nun hastaneye geldiğinde bilincinin kapalı olduğunu söyledi. Öztürk, Hastamız boğulmaya bağlı akciğer enfeksiyonu ile bize geldi. Yalvaç Aysu'nun epilepsi hastalığı da mevcut. Biraz daha uzun süre suda kalmış olsaydı beyin fonksiyonlarının tamamen oksijensiz kalma durumu söz konusu olabilirdi. Zamanında fark edilmiş dedi. Öztürk, bu tür hastaların yüzerken fazla derinlere açılmaması gerektiğini ve mümkünse yanlarında birilerinin bulunmasının da önemli olduğunu söyledi.