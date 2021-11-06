Karısı ve yasak aşk yaşadığını düşündüğü kişiyi bahçede yakalayan koca dehşet saçtı

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - Dün akşam saatlerinde Alaçatı'da bulunan bir evin bahçesinde meydana gelen olayda Cafer Sönmez (48), eve geldiğinde bahçede eşi Gülümser Sönmez (42) ile Burak I.'nın (41) seslerini duydu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bunun üzerine Cafer Sönmez ile eşi ve yanındaki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cafer Sönmez, evdeki av tüfeğiyle karısını ve Burak I.'ya ateş açtı. Gülümser Sönmez ve Burak I., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Cafer Sönmez'i yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk muayenesi yapılan iki kişi, ambulansla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülümser Sönmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Av tüfeği ile ağır yaralanan Burak I. ise hastanedeki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cafer Sönmez'in emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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