İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

20.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:36
İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde geçen yıl kırmızı ışıkta bekleyen Oktay Yıldız'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gözaltına alındı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde geçen yıl kırmızı ışıkta bekleyen Oktay Yıldız'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gözaltına alındı.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile tespit edilen 35 AV 9549 plakalı hafif ticari araç, Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Malkara-Tekirdağ karayolu Deveciköy Mahallesi'nde yola barikat kurularak durduruldu.

Üzerinde kimlik kartı bulunmayan sürücünün GBT sorgulamasında Oktay Yıldız'ı silahlı saldırı sonucu öldürdüğü iddia edilen Erdal G. (35) olduğu belirlendi.

Araçtaki ailesiyle İstanbul'a gitmeye çalıştığı öğrenilen zanlı, gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından Malkara Adliyesine sevk edildi.

Geçen yıl 22 Nisan'da Narlıdere ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde Oktay Yıldız, 35 GC 2065 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Kırmızı ışıkta bekleyen diğer sürücüler, ağır yaralanan Yıldız'ı, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra araçlarıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine götürmüştü.

Yıldız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik İlham Aliyev Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Can Yaman Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 17:42:30. #1.14#
title