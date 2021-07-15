İzmir'de kaldırıma motosikletini park eden zabıta, tepki üzerine kendisine ceza kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de kaldırıma motosikletini park eden zabıta, tepki üzerine kendisine ceza kesti

İzmir'de kaldırıma motosikletini park eden zabıta, tepki üzerine kendisine ceza kesti
Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde bir zabıta memuru, motosikletini kaldırıma park etmesine vatandaşın tepki göstermesi üzerine kendisine ceza yazdı.

İzmir'in Urla ilçesinde bir zabıta memuru, motosikletini kaldırıma park etmesine vatandaşın tepki göstermesi üzerine kendisine ceza yazdı.

Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Erkut Özkocabıyık, Necati Cumalı Caddesi 5336 Sokak'ta kaldırıma motosikletini park etti.

Yoldan geçen bir kadının kendisine devlet memuru olduğunu, bunu gören diğer sürücülerin de aynı hareketi yapacağını söylemesi üzerine Özkocabıyık, Kabahatler Kanunu'na göre kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle kendisine 204 lira idari para cezası kesti.

Daha sonra belediye veznesine giderek cezayı ödeyen Özkocabıyık, AA muhabirine, kadının tepkisinin çok haklı olduğunu, çok utandığını belirterek hemen gereğini yerine getirdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

İzmir'de 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlara girmek yasaklandı
İzmir'de 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlara girmek yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Düm Tek Tek İlyas Tetik
Spor Şenol Güneş Burak Elmas Mehmet Topal Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de kaldırıma motosikletini park eden zabıta, tepki üzerine kendisine ceza kesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 21:04:48. #1.16#

title