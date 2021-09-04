Balık tutmak isterken zıpkını göğsüne sapladı! Soluğu hastanede aldılar

Karaburun'da hobi amaçlı balık avlamaya giden Oğuzhan Sonugür, kazayla elindeki zıpkını göğsüne sapladı. Arkadaşlarının yardımıyla kıyıya çıkartılan Sonugür, sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sonugür'e ilk müdahaleyi yapan acil servis doktorları, çekilen grafide zıpkının 21 santimetre içeriye girdiğini saptadı. Ameliyat edilen Oğuzhan Sonugür, ardından yoğun bakım servisine alındı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde 33 yaşındaki Oğuzhan Sonügür'ün göğsüne, balık tutmak isterken yanlışlıkla zıpkın saplandı.

KALBİNE DOĞRU SAPLANMIŞ

Hemen hastaneye kaldırılan Sonügür'ü ameliyat eden ekipte yer alan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Tuğra Gençpınar, "Hasta bize geldiğinde zıpkının göğüs kafesinden kalbine doğru saplandığını gördük. Çoğu kalp ameliyatında dokuyu hareket ettirebiliyorsunuz. Ancak bu vakada zıpkının ucundaki bölüm nedeniyle böyle bir şansımız olmadı. Çünkü kalp dokusunun yırtılması söz konusuydu. Açık kalp ameliyatıyla zıpkını oradan çıkardık. Akciğeri delerek girdiği için göğüs cerrahisiyle birlikte akciğerde de onarım yapıldı. Meslek hayatımızda çok az rastlayacağımız, bu zorlu ameliyatı başarı tamamlayarak kalpte ciddi bir onarım yaptık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı