İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
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İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Mustafa Öner (36) yönetimindeki 35 DES 97 plakalı otomobil, Ovakent Mahallesi yakınlarında Süleyman Duman (69) idaresindeki 35 TUU 62 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Mustafa Öner, Süleyman Duman ile Fadime Duman (67) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaralılardan Fadime Duman, buradaki tedavisinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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