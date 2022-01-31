Husumetlisi tarafından bıçaklanan minibüs şoförü hayatını kaybetti - Haberler
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Husumetlisi tarafından bıçaklanan minibüs şoförü hayatını kaybetti

AA, Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'in Buca ilçesinde aralarında husumet bulunan kişi tarafından bıçaklanan minibüs şoförü yaşamını yitirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde aralarında husumet bulunan kişi tarafından bıçaklanan minibüs şoförü yaşamını yitirdi.

Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförü Mehmet Elibol (63), Adatepe Mahallesi 63 Sokak'ta aracının içinde aralarında husumet bulunan A.Ş. tarafından bıçaklandı.

Şüpheli A.Ş. olay yerinden kaçtı, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Elibol'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri, minibüs ve çevresinde çalışma yaptı.

Elibol'un cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Husumetlisi tarafından bıçaklanan minibüs şoförü hayatını kaybetti

Husumetlisi tarafından bıçaklanan minibüs şoförü hayatını kaybetti

Husumetlisi tarafından bıçaklanan minibüs şoförü hayatını kaybetti

Husumetlisi tarafından bıçaklanan minibüs şoförü hayatını kaybetti

Husumetlisi tarafından bıçaklanan minibüs şoförü hayatını kaybetti

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Mehmet Elibol, Hisarcık, Minibüs, İzmir, Güncel, Haber

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