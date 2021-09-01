İzmir'de havalimanında bir kişinin üzerinde 523 gram esrar ele geçirildi
Adnan Menderes Havalimanı'nda bir kişinin üzerinde 523 gram esrar bulundu.
Adnan Menderes Havalimanı'nda bir kişinin üzerinde 523 gram esrar bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Havalimanı'nda bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaştı.
Havalimanında düzenlenen operasyonda, şüphelinin üzerinde 523 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör