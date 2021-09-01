İzmir'de havalimanında bir kişinin üzerinde 523 gram esrar ele geçirildi
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İzmir'de havalimanında bir kişinin üzerinde 523 gram esrar ele geçirildi

İzmir'de havalimanında bir kişinin üzerinde 523 gram esrar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Adnan Menderes Havalimanı'nda bir kişinin üzerinde 523 gram esrar bulundu.

Adnan Menderes Havalimanı'nda bir kişinin üzerinde 523 gram esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Havalimanı'nda bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaştı.

Havalimanında düzenlenen operasyonda, şüphelinin üzerinde 523 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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İzmir'de havalimanında bir kişinin üzerinde 523 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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