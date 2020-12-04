İzmir'de hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

04.12.2020 22:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:42
İzmir'de hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de saat 21.00 itibari ile başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de saat 21.00 itibari ile başladı. Kısıtlama pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını tedbirleri kapsamında cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 ile tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentteki kalabalık alan ve meydanlar ile işlek caddeler sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olacak iş alanlarında çalışanlar dışında tüm vatandaşlar bu saat itibarı ile evlerinde kalırken, hafta sonu için ilan edilen kısıtlama pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

İzmir'deki sessizlik drone ile görüntülendi

Saat 21.00 itibarı ile başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentte oluşan sessizlik drone ile havadan görüntülendi. Şehrin simgesi olan ve en kalabalık alanlarından biri olan Konak Meydanı'ndaki sessizlik, drone kamerasına yansıdı.

Öte yandan, belediye otobüslerinin ve tramvayların içerisinin boş olması dikkat çekerken, sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, vatandaşların kısıtlama kurallarına eksiksiz uymasını sağlamak amacıyla kentin birçok noktasında sıkı denetimler gerçekleştiriyor. - İZMİR

İzmir'de hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İzmir'de hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İzmir'de hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İzmir'de hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İzmir'de hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İzmir'de hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Serdar Ortaç Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 22:45:49. #1.15#
title