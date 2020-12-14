İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (6)
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İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (6)

14.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:06
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (6)

KARŞIYAKA SAHİLİ'NDE ÇÖPLER SU YÜZÜNE ÇIKTIİzmir'de etkili olan sağanak ve lodosun denize sürüklediği çöpler kirliliğe neden oldu.

KARŞIYAKA SAHİLİ'NDE ÇÖPLER SU YÜZÜNE ÇIKTI

İzmir'de etkili olan sağanak ve lodosun denize sürüklediği çöpler kirliliğe neden oldu. Karşıyaka Vapur İskelesi ve çevresindeki sahil kesimi adeta çöplüğe döndü. Plastik şişeler, yemek artıkları gibi çöpler su yüzüne çıktı. Rüzgar ve dalgaların etkisiyle denizdeki çöpler kıyıya vurdu. Vatandaşlar ise çöplerin temizlenmediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlardan Harun Aksoy, "Normalde denizdeki çöpler temizleniyordu ama bugün neden bir görevli yok anlamadım. Karşıyaka'ya yakışan bir görüntü mü bu? Daha önce hiç böyle değildi. Bu kadar pislik yoktu. Karşıyaka'ya yakışmıyor" dedi.Hüsniye Çakmak da denizin halini gördüğünde içinin acıdığını ifade edip, "Doğma büyüme Karşıyakalıyım. İnsanlar buraya yüzmeye geliyorlardı. Şimdiki haline bakın. Bu durum bizi de çok üzüyor. Çocukluğumda burada denize giren insanları hatırladım. Yakışmıyor" diye konuştu.

Gökçe ADAR/ İZMİR,


İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (6)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (6)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (6)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (6)
İzmir'de hafif ticari araç, sele kapıldı: 2 ölü (6)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

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