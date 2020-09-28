Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı
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Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı

28.09.2020 14:42 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:10

İzmir Karabağlar'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişi evindeki eşyaları sokağa attıktan sonra pencere kenarında kahvaltı yaptı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, evdeki eşyaları sokağa attı, bıçakla tehdit edip bir yandan da pencerenin kenarında kahvaltısını yaptı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 5654 sokakta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.Y., evinin penceresinden sokağa eşyalar atmaya başladı. Evdeki kıyafetleri de yakarak sokağa atan şahıs, eline aldığı bıçakla çevredeki insanlara hakaretler ve tehditler yağdırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri geldi.

PENCERE KENARINDA KAHVALTI YAPTI

İtfaiye ekipleri, şahsın bulunduğu pencerenin altına hava yastığı açarak atlama ihtimaline karşı tedbir alırken, bir yandan da şahsın bulunduğu evin kapısını açmaya çalıştı. Bu sırada Ş.Y., pencerenin kenarına kahvaltılık malzemeler getirerek yemek yedi. Bir yandan da çay içen Ş.Y., yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından eve giren polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.Y., işlemlerin ardından hastaneye sevk edileceği ifade edildi.

Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı
Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı
Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı
Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
REF: Eşya nerede kagıttan başka bi, rşey yok
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SİNAN: Allah şifa versin. hem ona hem biz insanlara. hepimiz çıldırdık çünkü. adam gayet efendice ortalığı saçıp dökmüş. . kan yok kavga yok. . götür abiiiiiiii :))))
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