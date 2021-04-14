İzmir'de freni patlayan kamyon devrildi: 1 ölü
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İzmir'de freni patlayan kamyon devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de freni patlayan kamyon devrildi: 1 ölü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde motor yağı yüklü kamyon freni patlaması sonucu devrildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde motor yağı yüklü kamyon freni patlaması sonucu devrildi. Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, Kemalpaşa-Torbalı yolu Karabel Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Öz (56) idaresindeki 35 U 7242 plakalı kamyonun seyir halindeyken freni patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, savrularak devrildi. Kamyon içerisinde sıkışan sürücü Öz, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yandan, kaza sonrası dökülen motor yağı nedeniyle yol bir süreliğine ulaşıma kapatılırken, Öz'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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