İzmir'de FETÖ üyesi olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
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İzmir'de FETÖ üyesi olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

İzmir'de FETÖ üyesi olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Akçaşehir Mahallesi Akkuyu mevkisindeki yol kontrolü sırasında durdurulan araçta bulunan A.B. hakkında, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. A.B'nin eski öğretmen olduğu ve kamudan ihraç edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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