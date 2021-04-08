Son dakika! İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Son dakika haberine göre İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan kamyon içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tıra arkadan çarpan kamyon içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 07.30 sıralarında İzmir-Ankara yolu Akalan mevkii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Turgutlu istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Selim Y. yönetimindeki 35 PIL 22 plakalı karkas et yüklü kamyon, aynı istikametteki İbrahim T. yönetimindeki 35 YK 176 plakalı tıra, yolun sağında bulunan işletmeye girmek için dönmeye çalıştığı esnada arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun ön tarafı enkaza dönerken, araç içerisinde bulunan 2 kişi sıkıştı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan Selim Y. ile yanında yolcu konumunda bulunan Hasan Atlayan'ı sıkıştıkları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kamyon içerisinde bulunan Hasan Atlayan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada ağır yaralanan sürücü Selim Y. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Selim Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYDIN BEKTAŞ