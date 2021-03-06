İzmir'de evi yanan belediye başkanı dahil 7 kişi dumandan etkilendi
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İzmir'de evi yanan belediye başkanı dahil 7 kişi dumandan etkilendi

06.03.2021 08:03 | Son Güncelleme: 06.03.2021 08:07
İzmir'de evi yanan belediye başkanı dahil 7 kişi dumandan etkilendi

İZMİR'in Torbalı ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan bir apartmanın 2'nci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile ailesinin de yaşadığı daireye sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri tahliye edildi. Yangın, nedeniyle İsmail Uygur, eşi Afet Uygur ve çocukları Ege Uygur'un yanı sıra 4 apartman sakini dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra 7 kişiyi Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavileri tamamlanan 5 kişi taburcu olurken, Uygur çiftinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Tedavisi devam eden Uygur çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


İzmir'de evi yanan belediye başkanı dahil 7 kişi dumandan etkilendi
İzmir'de evi yanan belediye başkanı dahil 7 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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