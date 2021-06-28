İzmir'de elektrikli otobüs alev alev yandı
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İzmir'de elektrikli otobüs alev alev yandı

İzmir'de elektrikli otobüs alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tam elektrikli yolcu otobüsü, Karşıyaka ilçesinde arıza nedeniyle park edilip yolcuların tahliye edilmesinin ardından alev alev yandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tam elektrikli yolcu otobüsü, Karşıyaka ilçesinde arıza nedeniyle park edilip yolcuların tahliye edilmesinin ardından alev alev yandı. Otobüste patlamalar yaşanırken, yoğun dumanın çıktığı görüldü.

Olay, sabah saatlerinde İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tam elektrikli yolcu otobüsü, arıza nedeniyle şoför tarafından park edildi ve içerisindeki yolcular araçtan indirildi. Aradan yaklaşık 10 dakika geçmişken otobüste patlamalar meydana geldi. Patlama nedeniyle elektrikli otobüsten alevler ve dumanlar yükseldi. O anlar, vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsteki yangını söndürdü. - İZMİR

İzmir'de elektrikli otobüs alev alev yandı
İzmir'de elektrikli otobüs alev alev yandı
İzmir'de elektrikli otobüs alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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