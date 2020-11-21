Son dakika haberleri: İZMİR POLİSİNDEN DRONE DESTEKLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ
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Son dakika haberleri: İZMİR POLİSİNDEN DRONE DESTEKLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ

21.11.2020 05:34 | Son Güncelleme: 21.11.2020 06:14
Son dakika haberleri: İZMİR POLİSİNDEN DRONE DESTEKLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ

Son dakika haber... İZMİR POLİSİNDEN DRONE DESTEKLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ İZMİR'in Dikili ilçesinde polis ekipleri tarafından drone destekli koronavirüs denetimi yapıldı.

İZMİR POLİSİNDEN DRONE DESTEKLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ
İZMİR'in Dikili ilçesinde polis ekipleri tarafından drone destekli koronavirüs denetimi yapıldı.
Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince koronavirüs denetimi yapıldı. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı denetimlerde vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Drone destekli yapılan uygulamada, vatandaşlara sesli uyarı yapılırken ekipler maske takmadığı tespit edilen vatandaşlara ceza kesileceği öğrenildi.

Son dakika haberleri: İZMİR POLİSİNDEN DRONE DESTEKLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haberleri: İZMİR POLİSİNDEN DRONE DESTEKLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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