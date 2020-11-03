26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti

İzmir'deki depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan 62 yaşındaki Helim Sarı kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam savaşını kaybetti.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremyıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarılan 62 yaşındaki Helim Sarı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DEPREME MARKETTE YAKALANMIŞTI

Depremin meydana geldiği 30 Ekim'de, alışveriş için ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki markete giden Helim Sarı, enkaz altında kalmıştı. Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkaz altından çıkarılmış, o anların görüntüleri paylaşılmıştı. Sarı, arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" karşılığını vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz