İzmir'de depodaki yangın hasara neden oldu

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Emiralem Mahallesi'nde boş meyve sebze kasalarının bulunduğu bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, depoda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler