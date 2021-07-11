DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
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DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, denizde hareketsiz şekilde yatan kişinin yapılan kontrollerde öldüğü belirlendi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, denizde hareketsiz şekilde yatan kişinin yapılan kontrollerde öldüğü belirlendi.

İddiaya göre, saat 05.30 sıralarında Bostanlı Vapur iskelesi yakınında denizde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, yaptıkları müdahale ile denizdeki kişiyi kıyıya çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Oğuz Çalışkan(37) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çalışkan'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Çalışkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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