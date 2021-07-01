İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

İzmir'in Urla ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

İskele Mahallesi Limanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, Garnizon Komutanı Albay Osman Altun, kurum amirleri ve Urla halkı katıldı.

Öğretmen Caner Menet törende yaptığı konuşmada, denizlerin, ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahip olduğunu söyledi.

Denizi ve denizlerini iyi kullanan ülkeler diğerlerine göre daha başarılı olduğunu belirten Menet, şunları kaydetti:

"Bunun farkında olan Büyük önder Atatürk'ün direktifleri ile çıkarılan Denizcilik ve Kabotaj Kanunu'nun önemi günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerle çok daha iyi anlaşılmaktadır. Yabancılara verilen imtiyazları kaldıran bu yasa ile birlikte Türk vatandaşlarına denizcilik, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, eğitim ve bunun gibi birçok imtiyazlar sağlanmış, siyasi ve ekonomik özgürlükler elde edilmiştir ki bunlar Cumhuriyet Türkiye'si için çok önemli kazanımlardır."

Törende, deniz şehitleri anısına protokol üyeleri tarafından denize çelenk bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu Yiğit Marcus Aral
Spor Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 21:52:04. #1.16#

title