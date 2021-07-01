İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'in Urla ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

İzmir'in Urla ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

İskele Mahallesi Limanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, Garnizon Komutanı Albay Osman Altun, kurum amirleri ve Urla halkı katıldı.

Öğretmen Caner Menet törende yaptığı konuşmada, denizlerin, ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahip olduğunu söyledi.

Denizi ve denizlerini iyi kullanan ülkeler diğerlerine göre daha başarılı olduğunu belirten Menet, şunları kaydetti:

"Bunun farkında olan Büyük önder Atatürk'ün direktifleri ile çıkarılan Denizcilik ve Kabotaj Kanunu'nun önemi günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerle çok daha iyi anlaşılmaktadır. Yabancılara verilen imtiyazları kaldıran bu yasa ile birlikte Türk vatandaşlarına denizcilik, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, eğitim ve bunun gibi birçok imtiyazlar sağlanmış, siyasi ve ekonomik özgürlükler elde edilmiştir ki bunlar Cumhuriyet Türkiye'si için çok önemli kazanımlardır."

Törende, deniz şehitleri anısına protokol üyeleri tarafından denize çelenk bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri