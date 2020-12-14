İzmir'de deniz taştı, araçlar suyun altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir'de deniz taştı, araçlar suyun altında kaldı

14.12.2020 06:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 06:45

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 4 gündür süren şiddetli sağanak yağış sebebiyle deniz taştı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 4 gündür süren şiddetli sağanak yağış sebebiyle deniz taştı. Sular altında kalan araç sahipleri duruma isyan etti.

İzmir'de 4 gündür aralıklarla süren sağanak yağışın etkisi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde denizin taşması nedeniyle çok sayıda araç sular altında kaldı. Sahil bandında bulunan sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, site otoparkı ve yol kenarındaki araçlar su içerisinde kaldı. Olayın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri siren çalarak vatandaşları uykusundan uyandırdı ve araçlarının su altında kaldığı konusunda uyardı.

Vatandaşlar uykusundan uyandı, araçlarına koştu

Öte yandan siren sesine uyanan site sakinleri, araçlarına koşarak otomobillerini kurtarmaya çalıştı. Su altında araçları kalan vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, araçları su altında kalmasından ötürü bazı vatandaşlar çalışmayan araçları çekici yardımıyla çekti.

Site sakinleri isyan etti

Daha önce de bir çok sefer aynı olayın yaşanması sebebiyle, önlem almadığı gerekçesiyle Karşıyaka Belediyesine isyan eden bir vatandaş, açıklamada bulundu. Belediyeye tepki gösteren site sakini, "Bu benim üçüncü arabam ve yaşadığım dördüncü enkaz bu. Öyle ahlaksız insanlar ki, şuradaki rantı görüyorsunuz. Burada oturan insanların bir çoğu zamanında ev almış, bir çoğu emekli. Görüyorsunuz şu arabanın halini. İmkanları kısıtlı olan insanlara şu pandemi döneminde bunu yaşattılar. Bu saatte haber veriliyor bize; su bastıktan sonra. ben bu olayı 4 seferdir yaşıyorum. Hiç bir önlem aldıkları yok, hepsi yalan. Şimdi orayı birilerine peşkeş çekmişler. Bu insanlarımızın kaderi bu" diye konuştu. - İZMİR

İzmir'de deniz taştı, araçlar suyun altında kaldı
İzmir'de deniz taştı, araçlar suyun altında kaldı
İzmir'de deniz taştı, araçlar suyun altında kaldı
İzmir'de deniz taştı, araçlar suyun altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

İlgili Haberler

- Irak'taki Um Kasr Limanı sular altında kaldı
- Irak'taki Um Kasr Limanı sular altında kaldı
Son dakika haber: İzmir'de hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 5 kişiden 2'si kayıp
Son dakika haber: İzmir'de hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 5 kişiden 2'si kayıp
Ankara'da iki işçi göçük altında kaldı
Ankara'da iki işçi göçük altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfi Elvan İlham Aliyev Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Pierre Webo Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kaza Futbol Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de deniz taştı, araçlar suyun altında kaldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 06:45:35. #1.15#
title