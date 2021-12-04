İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, damadı tarafından bıçaklanan kişi tedaviye alındı.

İddiaya göre, Umut A. (18) Uğur Mumcu Mahallesi'nde oturan kayınpederi Hüseyin E'nin (44) evine gitti. İçeriye giren Umut A, kayınpederi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umut A, yanında bulunan bıçakla Hüseyin E'yi bıçaklayıp olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Hüseyin E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ve görgü tanıklarını ifadesine göre, Umut A'nın eve zorla girdiği, pencere ve kapılara da zarar verdiği aktarıldı.

Ekipler, Umut A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Umut A. ile Hüseyin E'nin kızı Beste A'nın boşanma aşamasında olduğu, Beste A'nın ailesiyle yaşadığı ve çiftin 9 aylık bir çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

AA / Yusuf Şahbaz - Son Dakika Haberleri

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