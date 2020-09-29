İzmir'de dağda mahsur kalan 3 kişiyi AFAD kurtardı
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İzmir'de dağda mahsur kalan 3 kişiyi AFAD kurtardı

29.09.2020 00:05 | Son Güncelleme: 29.09.2020 00:08
İzmir'de dağda mahsur kalan 3 kişiyi AFAD kurtardı

İzmir'in Tire ilçesinde yürüyüş için çıktıkları dağda mahsur kalan 3 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde yürüyüş için çıktıkları dağda mahsur kalan 3 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesi ile İzmir'in Tire ilçesinin sınırında bulunan Gelin Kayası mevkine yürüyüş için giden Melih Ercan Polat, Kamil Memiş ve Murat Bülent Polat havanın kararmasıyla dağlık alanda mahsur kaldı.

Telefonla jandarma ekiplerinden yardım isteyen 3 kişiyi bulmak için İzmir ve Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu mahsur kaldıkları bölgede bulunarak kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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