Cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Özdemir, tahliye edildi
İzmir'in bazı semtlerindeki cami minarelerinden İtalyan partizan marşı 'Çav Bella'nın çalındığı anlara ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi.
29.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:25
İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi.
Banu Özdemir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan hazırlanan iddianame, 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Tahliyesine karar verilen Banu Özdemir'in 6 Ekim'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Banu Ö, tutuklanmıştı.
Kaynak: AA