Cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Özdemir, tahliye edildi İzmir'in bazı semtlerindeki cami minarelerinden İtalyan partizan marşı 'Çav Bella'nın çalındığı anlara ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi.

Banu Özdemir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan hazırlanan iddianame, 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Banu Ö, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA