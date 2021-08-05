İzmir'de bir iş yeri çalışanlarının saldırısına uğradığını ileri süren zabıta ekibi şikayetçi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de bir iş yeri çalışanlarının saldırısına uğradığını ileri süren zabıta ekibi şikayetçi oldu

İzmir'de bir iş yeri çalışanlarının saldırısına uğradığını ileri süren zabıta ekibi şikayetçi oldu
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Karaburun ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait arsayı izinsiz kullandığı iddia edilen iş yeri çalışanlarının saldırısına uğradığını öne süren zabıta ekipleri, suç duyurusunda bulundu.

İzmir'in Karaburun ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait arsayı izinsiz kullandığı iddia edilen iş yeri çalışanlarının saldırısına uğradığını öne süren zabıta ekipleri, suç duyurusunda bulundu.

Karaburun Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün Karayel Altı mevkisindeki mekanın sınırı ile arsayı birbirinden ayırmak amacıyla çit çekmek için bölgeye giden zabıta ekiplerine, işgalci durumunda olduğu öne sürülen mekanın çalışanları, demir sopa, şişeler ve köpeklerle saldırdı.

Olayın ardından darp raporu alan zabıta personeli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, olayın yaka kamerasıyla da görüntülendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Karaburun Belediyesi olarak ilçemizde yasa ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyet gösteren tüm işletmelerin yanında duruyoruz, faaliyetlerine devam etmelerini kolaylaştırmak için elimizden gelen tüm anlayışı gösteriyoruz. Ancak ilçemizdeki huzuru bozucu, düzenbazlık yaratan ve yasa dışı işgali normalleştiren girişimlere de asla izin veremeyiz. Konunun takibini bizzat yapacağımızı kamuoyumuzun dikkatine sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı
Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Bülent Turan Haydar Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuğba Özay Aleyna Tilki Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de bir iş yeri çalışanlarının saldırısına uğradığını ileri süren zabıta ekibi şikayetçi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 15:08:39. #1.15#

title