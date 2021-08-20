İzmir'de bıçaklı gasp iddiasıyla 1 kişi yakalandı
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İzmir'de bıçaklı gasp iddiasıyla 1 kişi yakalandı

İzmir'de bıçaklı gasp iddiasıyla 1 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel

İzmir'de arazi satın almak üzere notere gittiği sırada bir kişiyi bıçakla tehdit ederek parasını aldıkları öne sürülen 2 kişiden 1'i yakalandı.

İzmir'de arazi satın almak üzere notere gittiği sırada bir kişiyi bıçakla tehdit ederek parasını aldıkları öne sürülen 2 kişiden 1'i yakalandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Kemalpaşa Gökçeyurt Mahallesindeki bir araziyi satın almak için bir kişiyle anlaşan Y.T, satış işlemi için notere gittikleri sırada bıçak zoruyla iki kişi tarafından parasının alındığı yönünde şikayette bulundu.

Yapılan araştırmada parayı alan kişilerin N.U. ve A.Y. olduğunu tespit eden jandarma ekipleri N.U'yu gözaltına aldı.

A.Y'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evinde yapılan aramada 19 bin 500 lira, 1 ruhsatsız tabanca, 23 tabanca mermisi, 45 altın görünümlü materyal, 11 sahte bilezik, 5 adet 22 ayar bilezik ele geçirildi.

A.Y'nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

İzmir'de bıçaklı gasp iddiasıyla 1 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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