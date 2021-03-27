Sahte hesaplarla cinsel içerikli paylaşım yapan 40 yaşındaki kadın yakalandı

İzmir'de, başkalarının fotoğraflarıyla çok sayıda sahte hesap açarak, tehdit, şantaj, iftira ve cinsel içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla aranan 40 yaşındaki kadın yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 50 ayrı suçtan dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran D.B adlı kadın, sosyal medyada adına çok sayıda sahte hesap açılarak kendisi ve küçük kızının fotoğrafları ile telefon numaralarının cinsel içerikli ifadelerle paylaşıldığını belirtip H.G (40) adlı kadından şikayetçi oldu. Asayiş, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince şikayet üzerine çalışma başlatıldı. Sürekli adres değiştiren zanlının Konak ilçesinde gizlendiğini tespit eden polis ekipleri, kadını operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin evindeki telefonlar ve dijital materyallere el konulurken, zanlının emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Menderes ilçesinde ikamet eden H.G'nin Instagram, Twitter ve Facebook'ta çok sayıda hesabı olduğu ve asılsız paylaşımlar yaptığı, bu nedenle hakkında Antalya, İstanbul, Bolu ve Kahramanmaraş'ta soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Huzur, sükunu bozmak, hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığı gibi suçlardan 50 sabıka kaydı olduğu öğrenilen H.G'nin, şikayetçileri telefonla arayarak küfür, hakaret ve tehditlerde bulunup mesaj attığı kaydedildi. H.G'nin, ayrıca mağdur avukatlarını da davadan çekilmeleri için tehdit ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör