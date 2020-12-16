İzmir'de balkondan atladığı ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi

İzmir'de balkondan atladığı ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin, amcasının oğlu olduğu ileri sürülen şahısla tartıştıktan sonra, iddiaya göre 4 katlı binanın 2'inci katının balkondan atlayarak yaşamını yitirmesinin ardından meydana gelen şüpheli ölüm...

İzmir'de balkondan atladığı ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin, amcasının oğlu olduğu ileri sürülen şahısla tartıştıktan sonra, iddiaya göre 4 katlı binanın 2'inci katının balkondan atlayarak yaşamını yitirmesinin ardından meydana gelen şüpheli ölüm üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Konak ilçesi Samsun Caddesi üzerinde bulanan bir binada meydana geldi. Amcasının oğlu olduğu ile sürülen kişi ile aralarında tartışma çıkan Kadir Uruş, iddiaya göre, tartışma sonrası 4 katlı binanın 2'inci katındaki balkondan aşağıya atladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Uruş'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Öte yanda, Uruş'un yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, amcasının oğlu olduğu ileri sürülen kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli ölüm üzerine ekipler tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ