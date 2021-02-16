İzmir'de bağımlılıkla mücadelede istihdam ve gelir sağlayacak "Ünlü Mamuller" projesi başlatıldı
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İzmir'de bağımlılıkla mücadelede istihdam ve gelir sağlayacak "Ünlü Mamuller" projesi başlatıldı

16.02.2021 20:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:46
İzmir'de bağımlılıkla mücadelede istihdam ve gelir sağlayacak

İzmir Valiliği himayesinde, bağımlılıkla mücadele için sosyal girişimcilik programı çerçevesinde "Ünlü Mamuller" adlı proje hizmete alındı.

İzmir Valiliği himayesinde, bağımlılıkla mücadele için sosyal girişimcilik programı çerçevesinde "Ünlü Mamuller" adlı proje hizmete alındı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezinde sosyal proje için toplantı yapıldı.

Toplantıda, İzmir Valiliği himayesinde İzmir Kalkınma Ajansı desteği ve resmi kurumların iş birliğiyle İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği tarafından hazırlanan "Ünlü Mamuller" adlı çalışma tanıtıldı.

Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezinin giderlerinin karşılanması, bağımlılıkla mücadele edenlere unlu mamuller sektöründe istihdam sağlanmasını hedefleyen projenin katılımcıları arasında iş bölümü ve görevlendirmeler yapıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılıktan kurtulan kişinin topluma kazandırılması için devletin tüm kurumlarıyla çalıştığını belirtti.

Bağımlılıkla mücadeleyi kazanan kişilerin meslek sahibi olmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Köşger, "Amatör bir ruhla gönüllü olarak çocuklarımızın ruhlarındaki boşluğu dolduracak, öncesinde ve sonrasında faaliyetleri yürütecek ekiplere ihtiyaç var. Bir kişi bile kurtarırsak önemlidir. Bir evladımız bağımlı olduğunda sadece kendisini bitirmiyor, ailesini, çevresini, geleceğimizi ve istikbalimizi bitiriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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