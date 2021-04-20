İzmir'de alkollü bir kişi, balkondan esnafa balta fırlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de alkollü bir kişi, balkondan esnafa balta fırlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Aliağa ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı esnafa balkondan balta ve bazı eşyalar fırlattı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, polis olayla ilgili kişiyi gözaltına aldı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Kazım Dirik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir binada iddiaya göre S.H. isimli bir kişi, alkol aldıktan sonra caddede bulunan esnafla laf dalaşına girdi.

BALTAYI FIRLATTI

Tartışmanın büyümesi sonrası S.H., balkonda bulunan eşyaları esnafa fırlatmaya başladı. Hızını alamayan adam daha sonra balkonda bulunan baltayı da caddeye fırlatırken, durum polis ekiplerine bildirildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırgan S.H., polis ekiplerince kısa süre sonra gözaltına alındı.

O anlar kamerada

Öte yandan yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde esnafla tartışmaya giren ve alkollü olduğu iddia edilen S.H.'nin etrafa tehdit ve küfürler savurduğu, balkonda bulunan eşyaları ve daha sonra da eline aldığı baltayı esnafa fırlattığı görüldü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.H.'nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de alkollü bir kişi, balkondan esnafa balta fırlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 20 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 20 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere İrem Derici Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de alkollü bir kişi, balkondan esnafa balta fırlattı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:18:26. #1.14#

title