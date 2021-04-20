İzmir'de alkollü bir kişi, balkondan esnafa balta fırlattı

İzmir'in Aliağa ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı esnafa balkondan balta ve bazı eşyalar fırlattı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, polis olayla ilgili kişiyi gözaltına aldı.