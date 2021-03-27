İzmir'de adada yaşayan engelli oğlak, dalgıçların çabasıyla tedavi altına alındı

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Büyükada kıyılarında dalış yapan dalgıçlar, karada yürüyemediğini gördükleri engelli oğlak için seferber oldu.

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Büyükada kıyılarında dalış yapan dalgıçlar, karada yürüyemediğini gördükleri engelli oğlak için seferber oldu.

İlçedeki bir dalış okuluna bağlı sporcular, dalış antrenmanı yaptıkları sırada Büyükada'ya bırakılmış sahipsiz keçi sürüsü içinde bir oğlağın yürüyemediğini fark etti.

Oğlağın durumunu merak ederek adaya çıkan dalgıçlar, ön ayaklarının çarpık olduğunu gördükleri hayvanı bota alarak Karaburun Dalış Merkezine götürdü.

Karaburun Belediyesi Veteriner Hekimi Lügen Tektepe, muayene ettiği keçinin anomaliyle dünyaya geldiğini, yeteri kadar anne sütü alamadığını söyledi.

Tektepe, "Hayvanın kurtulması için elimizden geleni yapacağız. Vitamin takviyeleri ve fizik tedaviyle bakımını gerçekleştireceğiz. Sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz." dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan da oğlağın tedavisinin ardından sahiplendirilmesi için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz