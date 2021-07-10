İzmir'de 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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İzmir'de 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bir otomobilde yeşil reçeteye tabi olan ve uyuşturucu madde içeren 7 bin hap ele geçirildi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bir otomobilde yeşil reçeteye tabi olan ve uyuşturucu madde içeren 7 bin hap ele geçirildi. Ayrıca, otomobilde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri,  A.K.(26) isimli bir şüphelinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bayraklı Mahallesi'nde oturan şüphelinin oturduğu evin çevresinde önlem aldı. Bir süre sonra A.K.'nin 35 KUZ 01 plakalı otomobil ile geldiğini gören asayiş ekipleri, otomobilin önünü keserek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Otomobilde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi olan ve içerisinde uyuşturucu madde barındıran 7 bin hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli A.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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