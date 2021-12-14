İzmir'de 61 ton 810 kilogram sahte gübre ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de 61 ton 810 kilogram sahte gübre ele geçirildi

İzmir'de 61 ton 810 kilogram sahte gübre ele geçirildi
AA / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 61 ton 810 kilogram sahte gübre ele geçirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 61 ton 810 kilogram sahte gübre ele geçirildi.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanınmış gübre markalarının ambalajlarını taklit ederek piyasaya sahte gübre sürdüğü öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoya baskın düzenleyen ekipler, 61 ton 810 kilogram sahte gübre, 3 bin 550 sahte barkod, 5 bin 230 bilinen markalara ait boş çuval, 5 tartı ve dikim malzemesi ele geçirdi.

Ele geçirilen sahte gübrelerin piyasa değerinin 2 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Düzenlenen operasyonda M.P, M.A, O.Ş, M.Ş.O, M.Ü, M.Ş.K, İ.Ö. ve Y.D. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir'de 61 ton 810 kilogram sahte gübre ele geçirildi

İzmir'de 61 ton 810 kilogram sahte gübre ele geçirildi

İzmir'de 61 ton 810 kilogram sahte gübre ele geçirildi

İzmir'de 61 ton 810 kilogram sahte gübre ele geçirildi

AA / Kürşat Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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