İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Kızılay Kan Merkezi yıkıldı
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İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Kızılay Kan Merkezi yıkıldı

30.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:31
İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Kızılay Kan Merkezi yıkıldı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin esnasında Bayraklı İlçesinde bulunan kaymakamlık binası ile Kızılay Kan Merkezi yıkıldı.

İzmir'in Bayraklı İlçesinde kaymakamlık binası ile Kızılay Kan Merkezi yıkıldı. En Fazla yıkımın altında yaşandığı ilçede enkaz altında kalan vatandaşlar var.

VATANDAŞLAR, DIŞARIDA BEKLİYOR

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara dökülen vatandaşlar, dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı binaların yıkıldığı kentte, vatandaşlar büyük bir korku yaşadıklarını belirtti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Bu arada depremin ardından kent merkezinde iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, operatörlerdeki yoğunluk nedeniyle yakınlarına ulaşamayınca, tedirgin olup yollara düştü. Bu nedenle kent merkezindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

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