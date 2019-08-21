İzmir'de 59 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 59 düzensiz göçmen yakalandı.
Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Doğanbey Burnu açıklarında tespit ettikleri lastik botu durdurdu.
Ekipler, botta bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 22'si çocuk, 12'si kadın 59 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.