İzmir'de 514 paket kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de 514 paket kaçak makaron ele geçirildi

AA, Göksel Kayseri - Güncel
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İzmir'de 514 paket kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'in Urla ilçesinde polis ekipleri 514 paket kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde polis ekipleri 514 paket kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Urla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada 514 paket kaçak makaron ele geçirildi.

Şüpheli S.K. hakkında işlem başlatıldı.

AA / Göksel Kayseri - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Polis, İzmir, Güncel, Haber

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