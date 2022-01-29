İzmir'de 514 paket kaçak makaron ele geçirildi
AA, Göksel Kayseri - Güncel
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İzmir'in Urla ilçesinde polis ekipleri 514 paket kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.
İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde polis ekipleri 514 paket kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.
Urla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerindeki aramada 514 paket kaçak makaron ele geçirildi.
Şüpheli S.K. hakkında işlem başlatıldı.
AA / Göksel Kayseri - Güncel