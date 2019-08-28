İzmir'de 3 magandaya tutuklama

28.08.2019 22:09

İZMİR (İHA) – İzmir'de balkonunda uyuyan kadının maganda kurşunuyla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.



Yıldız Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.Ç. belinden çıkardığı tabancayı rastgele ateşledi. Tabancadan çıkan mermilerden biri, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'ya (23) isabet etti. Ağır yaralanan Uğurlu, kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Yoğun bakımda tutulan ve bilincinin yerinde olduğu öğrenilen Uğurlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren polis, silahı ateşlediği ifade edilen H.Ç.(21) ile birlikte C.Ö.(19) ve yaşları 18'den küçük olan C.T. ve A.C.A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.T. serbest bırakılırken, H.Ç.,C.Ö. ve A.C.A. tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA