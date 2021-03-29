Bodrum'da 26 kaçak göçmen kurtarıldı
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Bodrum'da 26 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Güncel
Bodrum'da 26 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Mart saat 06.30 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 26 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 26 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 26 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 26 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 26 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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