İzmir'de 1081 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

İzmir Valiliği öncülüğünde 1081 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

İzmir Valiliği öncülüğünde 1081 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Kültürpark'ta, kamu kurumları ve hayırsever iş adamı Hacı Faruk Demir'in desteğiyle düzenlenen şölene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Suat Çağlayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanı Kıdemli Albay Serkan Tezel, protokol üyeleri ve aileler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyon, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla devam etti.

Vali Köşger, yaptığı konuşmada, büyük bir coşkuyla yapılan etkinlikte umut dolu geleceği görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Etkinliğin gerçekleştirildiği Kültürpark'ın işgalci Yunan emperyalistlerin çekilirken yakıp yıkarak gittikleri mahalleler üzerine inşa edildiğini hatırlatan Köşger, "Bugün 1081 çocuğumuzu sünnet ettirerek, yalnız bu fuar alanındaki mahalleleri yakan Yunanlılara karşı kazandığımız ve kutladığımız 30 Ağustos Zaferi'ni değil, aynı zamanda 1081 yılında İzmir'i Müslüman Türk yurdu yapan Çaka Bey'i de anıyoruz." dedi.

Şölenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Köşger sözlerine şöyle devam etti:

"Buraya gelen ailelere, çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Aileleri sağlıkla, sıhhatle, muhabbetle, sevgi ile daha güzel günlerini görsün. Kamu kurum ve kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. Teşekkürün büyüğü ise hayırsever iş adamı Hacı Faruk Demir'e olacak. Allah ömrünü ve malını bereketlendirsin. Nice hayırlar yapsın. İzmirlilere de örnek olsun, inşallah arkası gelsin."

Konuşmasının ardından Demir'e günün anısına plaket takdim eden Vali Yavuz Selim Köşger, sünnet çocuklarına da çeşitli armağanlar verdi.

Şölen, halk oyunları, palyaço gösterileri ve müzik dinletisi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz