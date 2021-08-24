İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa'dan süt fiyatı açıklaması
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İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa'dan süt fiyatı açıklaması

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa'dan süt fiyatı açıklaması
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa, birlik olarak Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı çiğ süt tavsiye fiyatından farklı bir tutar belirlediklerini bildirdi.

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa, birlik olarak Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı çiğ süt tavsiye fiyatından farklı bir tutar belirlediklerini bildirdi.

Kocaağa, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyinin en son toplantısında çiğ süt tavsiye fiyatını 1 Temmuz-31 Aralık 2021 döneminde altı ay süreyle brüt 3 lira 20 kuruş olarak sabitlediğini hatırlattı.

Bu fiyatın üreticilerin beklentisinin altında olduğunu kaydeden Kocaağa, 1 tona kadar olan sütte 3,2 lira taban fiyatı, 1-2 ton arası 3,21 lira, 2-3 ton arası 3,22 lira, 3 ton üzeri 3.23 lira olarak belirledik. Temmuzdan geçerli olmak üzere üreticimize net ödenecek rakam burada yönetim kurulu toplantısından çıkan karar budur. Üreticilerimize hayırlısı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa'dan süt fiyatı açıklaması - Haberler
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