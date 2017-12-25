İzmir-Chp Genel Başkan Yardımcısı Aksünger Bu Khk Cellatlığa Özendirmedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger Bu KHK cellatlığa özendirmedir



CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Hükümetin OHAL kapsamında çıkardığı son KHK'da terör suçlarına müdahale sırasında suç işleyen sivillere cezasızlık getiren karara tepki geldi. Aksünger bu kararın cellatlığa özendirme olduğunu ileri sürerek, Uygulanması mümkün değil, uygulanırsa iç çatışmalar çıkar dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, DHA'ya yaptığı açıklamada Hükümetin çıkardığı KHK'yı eleştirdi. Meclisin kapandığı gün KHK çıkarmakla meclisin hükümsüz sayıldığını öne süren Aksünger, Bu adaleti, hukuğu kaldırır. Bu ülkenin kolluk gücü yok mu, jandarma polis yok mu O zaman iki seçenek var. Birincisi milis gücü kuruluyor. Bu, 'Ben bu seçimi kaybetsem de yasal olarak buraları terk etmem' demektir. Muhalif basit bir gösteride çatışma çıktı. Ali İsmal Kormaz'ın yerde tekmelenip öldürenleri legalize eden bir kanundur bu. İkincisi ülkeyi iç savaşa götürecek parlamentoyu, toplumsal barışı öldüren iç savaşı körükleyen KHK'dır. Hukuk devletini ortadan kaldıran KHK'dır. Uygulanması mümkün değil, uygulanırsa iç çatışmalar çıkar dedi.



AK Parti'nin kendisine uygun kişileri yönetim katmanlarına koyduğunu ancak buna rağmen muhalefetin büyüdüğünü öne süren Aksünger, KHK ile demokratik seçimlerin de önünün kapatıldığını ileri sürerek 2019 seçimlerinde muhalefetin kazanması durumunda yaşanılacak kaotik ortamların hazırlığını iddia etti. Aksünger, sözlerini şöyle sürdürdü



Milis güçleri legalize edilecek kalkan bu kanunda var. Türkiye'de milis güçler oluşturmakla ilgili alt yapı hazırlanıyor. Bu durum, hukuk devletinin kabul edeceği bir uygulama değil. Hukuk devletinde böyle bir tanım yok. Hükümet 1980 öncesini yaşatacak gibi. Umudumuz olmaması. Ama karşıtlıklar üzerinden yönetilen bir ülke var. ya yanımdasın, ya teröristsin. Memleketi yalanlar üzerinde yönetiyorlar. Kim karşı çıksa terörist ilan edilecek. Ne zamana kadar 2019'un sonuna kadar. Biz OHAL'le yönetileceğiz. Neden Bunun amacı seçimlere giderken bunu kullanmak, insanları birbirlerine düşürmek. Seçimde kullanmak istediği açık. İki yıl boyunca OHAL olacak. Yoksa neden böyle bir karar alırsın senin elinde askeriye var, MİT var. Bu ülkede 1 milyon kişiden fazla kolluk güçleri var. Peki bu ne Buna neden ihtiyaç var İnanılmaz bir kamplaşmaya gidiyoruz. Şundaki yasalar 80 öncesinde bile yok. Şimdi, Kenan Evren'i mumla aratacak işler var. Ahmet Şık'ın cemaatle ne lakası var Yarın tutuksuz yargılansa ve birisi terörist diye öldürse, hakim karşısına gittiği zaman 'Terörist diye öldürdüm' dese, kim suçlu Bu kanun hukuktaki yargılama düzenini ortadan kaldırıyor. Sen bunun cezasını vermezsen, hem yargı hem cellat oluyorsun. Cellatlığa özendirmedir bu. Ülkeyi tek adam yönetiyor. 16 Nisan'da söylenenlerin de ötesinde yapılıyor filli durum. 'Evet' dediğinin çok üzerinde bir durum var. Karanlıklar büyür.



ZAPTURAPT ALTINA ALINMASI GEREKEN BİR İKTİDAR VAR



Aksünger, 696 sayılı KHK kapsamında, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giydirileceğini de hatırlatarak, Tek tip kıyafetler ABD filmlerinde gösterilir. Recep Tayyip Erdoğan ne yapmak istiyor Muhalefetin sembol isimlerine turuncu kıyafet giydirmek istiyor. Selahattin Demirtaş'a öyle bir kıyafet giydirmek istiyor. Ayaklarına pranga vurdurmak istiyor. Düşünün Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tutuklandı. Ona böyle bir kıyafet giydirildiğini. O geçmiyte tutuklanmıştı ama zihniyet aynı. Bu bir aşağılanmadır. Güç gösterisidir. İçeride olan gazeteciler aşağılanmak isteniyor. Gazeteciler semboldür bunlara o muamele yapmak isteniyor. Olağandışı olaylar yaratan bir iktidar var. Zapturapt altına alınması gereken bir iktidar var dedi.