İzmir çeşme ve dikili açıklarında 201 kaçak ile 4 organizatör yakalandı

09.10.2019 17:05

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden yasa dışı yollarla ve lastik botlarla yurt dışına çıkmak isteyen toplam 201 göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

Çeşme açıklarında, geçen pazartesi günü devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Uçağı, saat 04.30'da, 04.37'de ve 07.25'te 3 ayrı lastik botla kaçak geçiş yapan göçmenleri tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ekiplerince durdurulan lastik botlarda 64'ü Suriye, 44'ü Afganistan ve 2'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 110 göçmen yakalandı. 57'si erkek, 24'ü kadın ve 29'u çocuk olan grup kıyıya getirildi.

Aynı gün saat 06.39'da gelen ihbarla ekipler, Dikili ilçesi Denizköy açıklarında lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grubun olduğunu öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ekibince dururulan lastik botta 31'i Suriye, 5'i Irak ve 2'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 38 göçmen yakaladı. 19'u erkek, 6'sı kadın ve 13'ü çocuk olan bu grup, kıyıya getirildi. Aynı gün saat 07.31'de gelen bir diğer ihbarla harekete geçen ekipler, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu. Yapılan kontrolde lastik botta 31'i Filistin ve 22'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 53 göçmen yakalandı. 18'i erkek, 12'si kadın ve 23'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik Botu'yla kıyıya getirildi. Son olarak Çeşme açıklarında, geçen pazartesi günü saat 21.30 sıralarında durdurulan lastik botta 3'ü Türkiye ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 4 göçmen kaçakçısı yakalandı. Dört ayrı olayda yakalanan 201 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 4 organizatör ise güvenlik güçlerine teslim edildi.

Kaynak: DHA