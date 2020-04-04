İZMİR Çeşme'nin sosyete pazarında önlemlere uyuldu
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İZMİR Çeşme'nin sosyete pazarında önlemlere uyuldu

Çeşme'nin sosyete pazarında önlemlere uyulduİZMİR'in Çeşme ilçesinde, 'Sosyete Pazarı' olarak bilinen Alaçatı pazarında da koronavirüs kapsamında alınan önlemler yerine getirildi.

04.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:57
İZMİR Çeşme'nin sosyete pazarında önlemlere uyuldu

Çeşme'nin sosyete pazarında önlemlere uyuldu

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 'Sosyete Pazarı' olarak bilinen Alaçatı pazarında da koronavirüs kapsamında alınan önlemler yerine getirildi. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında pazaryerleri ve marketlerde maske takma zorunluluğunun getirilmesinden sonra önlemler artırıldı. Yaz aylarında oldukça yoğun olan, 'Sosyete Pazarı' olarak bilinen Alaçatı pazarında da tedbirler uygulandı. Pazar tezgahları arası, 5 metre mesafeli oldu. Ayrıca her tezgaha elle ürün seçilmemesi için uyarı yazıları asıldı. Pazarcı esnafı maske ve eldivenle çalışırken, vatandaşların da kurallara titizlikle uyduğu dikkat çekti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçiler, kontroller yaptı. Aynı zamanda Çeşme Belediyesi zabıta ekipleri de pazaryerinin iki girişinde, vatandaşları maske ve eldiven konusunda uyardı. Herkesin ellerine dezenfektan dökmeyi de ihmal etmedi. SOKAKLAR BOMBOŞ

Havanın yağışsız ve sıcaklığın 20 derece olmasına rağmen hafta sonu Çeşme sokak ve caddelerinin boş olduğu gözlendi. Başta Hacı Memiş Mahallesi olmak üzere Alaçatı Köyiçi mevkiside sokaklar adeta hayalet yerleşimleri andırdı. Görüntüler Çeşme merkez ve Ilıca'da da farklı olmazken, hafta sonu tüm İzmirlilerin evine kapandığının da bir göstergesi oldu.

İZMİR Çeşme'nin sosyete pazarında önlemlere uyuldu

Kaynak: DHA

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İZMİR Çeşme'nin sosyete pazarında önlemlere uyuldu
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