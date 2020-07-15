İZMİR ÇEŞME'DE 20 METREKARELİK DONDURMACI DÜKKANINDAN ÇIKAN 150 ÇEŞİT LEZZET
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İZMİR ÇEŞME'DE 20 METREKARELİK DONDURMACI DÜKKANINDAN ÇIKAN 150 ÇEŞİT LEZZET

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 6 yıldır hizmet veren dondurmacı Mehmet Ali Akbulut, 20 metrekarelik dükkanında mevsimine göre 150 çeşit dondurmayla farklı lezzetler sunuyor.

15.07.2020 08:47 | Son Güncelleme: 15.07.2020 08:55

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 6 yıldır hizmet veren dondurmacı Mehmet Ali Akbulut, 20 metrekarelik dükkanında mevsimine göre 150 çeşit dondurmayla farklı lezzetler sunuyor.

Çeşme'de butik dondurmacılığın temsilcilerinden Mehmet Ali Akbulut, 6 yılda dondurmada lezzetin değişmez adresleri arasına girdi. Yaptığı 150 çeşit dondurma ile dikkati çeken Akbulut, 'önemli olanın dükkanın metrekaresi değil sunulan lezzet' olduğunu söyledi. Dondurmalarındaki lezzetin sırrını ise Akbulut, günlük üretim, gerçek süt, kakao ve çikolata ile mevsimine göre toplanmış taze, kaliteli meyve olarak açıkladı. İş, spor ve sanat dünyasın en iyilerinin buluştuğu İstanbul Altın Zambak Ödülleri'nde, geçen yıl, 'yılın en iyi dondurmacısı seçilen Akbulut, ağzı dondurmayan, yenilebilir ısıda, hijyenik dondurma ürettiklerini de kaydetti. Tek şubelerinin Çeşme Alaçatı Mahallesi'nde olduğuna belirten Akbulut, "Çok şubenin olması önemli değil. Önemli olan aynı lezzet ve kaliteyi koruyabilmek. Bu konu olmazsa olmazımız. Ürettiğimiz 150 çeşit dondurmanın hepsi bir arada olmuyor. Çünkü mevsimine göre üretim yapıyoruz. Çilek mevsiminde çilek, üzüm mevsiminde üzüm, incir mevsiminde incir kullanıyoruz. Dondurmalarımızda kesinlikle aroma yok. Ayrıca her biri 100 bin lira olan çok özel dolaplarımızda dondurmalarımızı saklıyoruz" dedi.

Sürekli araştırmalar yaparak lezzet ve kaliteyi artırmak için çalıştıklarını ve en dikkat çeken dondurmalarından birinin 'isotlu bitter' olduğunu belirten Akbulut, "İsotu Şanlıurfa'dan, bitteri Belçika'dan, formülü ise bizden" diye konuştu. Sektörün gelişimine ve geleneksel Türk tipi dondurmanın yanı sıra gerçek İtalyan gelatosunun ülkemizde doğru tanıtılmasını, popüler bir ürün olması sağlamayı hedeflediklerinin de altını çizen Akbulut, şöyle devam etti:

"İtalya'nın dünyaca ünlü şefleri ve firmaları ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Yurt dışı fuarlara katılıyoruz. 'bigseventravel.com' internet sitesinin dünyanın en iyi 50 dondurmacısı sıralamasında 42'inci sırada yer aldık. Bu kendi adımıza, Alaçatı ve Türkiye adına bizi gururlandırdı" dedi.

İZMİR ÇEŞME'DE 20 METREKARELİK DONDURMACI DÜKKANINDAN ÇIKAN 150 ÇEŞİT LEZZET

Kaynak: DHA

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