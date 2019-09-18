İzmir buzdolabı patladı, ev harabeye döndü: 1 yaralı

18.09.2019 23:57

Buzdolabı patladı, ev harabeye döndü: 1 yaralı

İZMİR'in Buca ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde mutfakta bulunan buzdolabında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 273/1 sokakta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Demir Yılmaz'ın evde bulunduğu sırada, mutfak kısmında bulunan buzdolabında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük bir grültünün ardından çevreye yayılan parçalarla evin birçok noktası alevlere teslim oldu. Olayı gören mahalle sakinlerinden Yusuf Yolcu, Yılmaz'ın evine giderek yangın tüpü ile müdahale ederken, diğer komşuları durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, mahalle sakinleri olay sırasında yaralanan Demir Yılmaz'ı, dışarı çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Yılmaz'ı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne götürdü. İtfaiye ekipleri ise evde çıkan yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Firdevs Karadağ, şiddetli bir patma sesi duyduklarını belirterek, "Biz arkadaşlarımızla otururken bir anda komşumuzun evinde büyük bir patlama oldu, patlamanın ardından evden alevler yükselmeye başladı. O an çok korktuk durumu hemen yetkililere bildirdik" dedi.

Patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Hastanede tedavi gören Demir Yılmaz'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)-

Kaynak: DHA