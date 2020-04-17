İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden maskematik İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden maskematikİZMİR Büyükşehir Belediyesi vatandaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için Konak Metro istasyonuna maskematik yerleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden maskematik

İZMİR Büyükşehir Belediyesi vatandaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için Konak Metro istasyonuna maskematik yerleştirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesi üzerine vatandaşların tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi metro istasyonlarına maskematik yerleştirmeye başladı. Uygulamanın ilk adresi ise Konak Metro İstasyonu oldu. Maskematikten maskelerini alabilmek için Konak Metro İstasyonu içerisinde uzun kuyruklar oluşturan vatadaşlar, uygulamanın önemli olduğunu söyledi. Halide Gül Karadağ, kendisinin uzun saatlerden beri istasyon içerisinde beklediğini dile getirerek, "Bu şekilde kalabalık olmasının sebebi uygulamanın ilk günü olduğu için tahmin ediyorum. Kesinlikle çok güzel bir uygulama. Çok teşekkür ediyoruz" dedi. Karadağ, diğer istasyonlara da uygulamanın konulması gerektiğini dile getirdi.

MASKE VATANDAŞA DAĞITILABİLİRDİ

Vatandaşlardan Cüneyt Yılmaz ise, salgın sürecinde maske bulmakta sıkıntı çeken vatandaşlar için maskematik fikrinin çok iyi bir uygulama olduğunu dile getirdi. Yılmaz, pek çok vatandaşın saatlerce kuyrukta beklediğini belirterek, bu maskematik yerine maskelerin vatandaşa elden verilmesinin daha hızlı olacağını da söyleyerek "Uygulamanın ilk günü olduğu için makine arıza yapıyor. Bence İzmir Metro'yu kullanan tüm vatandaşlar maskelerini istasyon güvenlik görevlilerinden alabilirdi" dedi.

Maskematik içerisinden 4 adet maske ve bir adet de 100 ML el dezenfektanı alan İzmirli vatandaşlar, 7 günün sonunda uygulamadan tekrar yararlanıp, maske ve dezenfektanın yer aldığı hijyen paketinden alabilecek. Maskematik, hafta başından itibaren 10 istasyona daha koyulacak.

Kaynak: DHA