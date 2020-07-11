İzmir Büyükşehir Belediyesi "Girişimcilik Merkezi" kuruyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı! İlk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi "Girişimcilik Merkezi" kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza atarak bünyesinde bir Girişimcilik Merkezi kuruyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi
11.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:45

İzmir Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza atarak bünyesinde bir Girişimcilik Merkezi kuruyor. Girişimci gençlere yönelik eğitim ve yönlendirme misyonu da üstlenmesi hedeflenen merkezin kuruluş hazırlıkları sürerken bu kapsamda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile bir işbirliği protokolü imzalandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, girişimcilik ve girişim mentorluğu alanlarında eğitimlerin verilmesi ve girişimci gençlere yönelik ortak çalışma alanı sağlanması amacıyla Girişimcilik Merkezi kurma kararı aldı. Proje kapsamında, ilgili eğitimlerin verilmesi konusunda TÜSİAD da teknik bilgi paylaşımında bulunacak. Bu kapsamda iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye bürokratlarıyla, TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı İrem Oral Kayacık ve Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu Başkanı Murat Peksavaş'ın katıldığı çevrim içi toplantıda yol haritası değerlendirildi. Soyer, hazırlıklar kapsamındaki çalışma takvimini Kasım ayında çağrıya çıkılacak şekilde bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Önümüzde ulaşımdan sağlığa, tarımdan enerji verimliliğine kadar hepsi de son derece heyecan verici başlıklar var. Her biri üzerinde hakikaten çalışmayı çok arzu ediyoruz" dedi.

Soyer, projenin başlangıç aşamasında bugüne dek üzerine en çok kafa yordukları konular arasında yer alan tarıma öncelik verilebileceğini belirterek, "Başka bir tarım mümkündür, diyerek yola çıktık. Bu sloganın arka planında tarımda verimliliğin artırılması meselesi var. Bu hem kırsal bölgeden kente göçün önünü kesecek, o kadim kültürün yaşanmasına öncelik verecek hem bu bereketli toprakların hak ettiği şekilde değerlendirilmesine imkan verecek, hem de çıkan ürünlerin katma değerini büyüterek pazarlama kabiliyetini arttıracak süreçler içeriyor. Bunu belki de enerji verimliliğiyle birlikte düşünmekte fayda var" diye konuştu.

Tarım sektöründeki en büyük sorunlardan birinin girdi maliyetleri olduğuna işaret eden Başkan Tunç Soyer, "Eğer burada enerji verimliliğini artıracak bir takım çalışmalarla, tarımdaki üretim verimliliğini artıracak ve katma değerini yükseltecek inovatif çalışmaları bir arada düşünme imkanı yaratabilirsek o bütünselliği de korumuş oluruz. Net olarak söyleyeyim, en azından ilk 9 aylık çalışma dönemi açısından bizim tercihimiz tarımdan yana olur" dedi.

Lojistik ve gıda vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ise lojistik ve gıdanın önemine değinerek, "Ben gençlerin daha fazla ilgi duyduğu iki alanı ve bu pandemi sürecini birleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Birisi bu pandemi süreci bize gösterdi ki yeri geliyor evimize kapanıyoruz, alışveriş yapamıyoruz. Evimize bir malzemenin getirilmesi, lojistiği, kargosu hiç olmadığı kadar önemli bir hal aldı. Biz de bu lojistik ile ilgili de kendimiz Grand Plaza şirketimiz üzerinden, Süt Kuzusu ekibimizle kıymetli bir lojistik işi yaptık. Bunun daha iyi çalışma alanları da var. Lojistik ve yazılım alanları önemli" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü! 3. Sayfa
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu Politika
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Şifa bulmak için Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'daki su dolu tünele akın ediyorlar Güncel
Şifa bulmak için Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'daki su dolu tünele akın ediyorlar
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır Güncel
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması...
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Brezilyalı efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'ye antrenör olarak dönebilirim
Brezilyalı efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'ye antrenör olarak dönebilirim
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Hadise Hande Yener İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: İzmir Büyükşehir Belediyesi "Girişimcilik Merkezi" kuruyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 11:58:17. #1.15#
title