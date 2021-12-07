İzmir Büyükşehir Belediyesi çölyak ve fenilketonüri hastalarının da yanında

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ömür boyu diyet yapmak zorunda olan çölyak ve fenilketonüri hastalarına destek olmaya devam ediyor. Piyasada bulunması zor olan ve yüksek fiyatlara satılan gıda ürünlerinden oluşan 4 bin 20 paket gıda ürününün dağıtımı tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Eşit Yurttaşlık Mümkün" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, çölyak ve fenilketonüri hastaları için destek paketi uygulamasını bu yıl da sürdürdü. Bin 340 hastaya, aile bütçelerine büyük yük getiren özel gıdalardan oluşan 4 bin 20 gıda paketi ulaştırıldı.

Un, makarna, irmik, pirinç ikamesi, erişte, yumurta ikamesi, hazır çorba, tarhana, gofret, çikolata, kurabiye, kraker, mısır patlağı, tahıl gevreği, puding, karışık kuruyemiş gibi gıda malzemelerinden oluşan paketler hem hastaların hem de derneklerin görüşleri alınarak hazırlandı.

Çölyak ve fenilketonüri hastalarına 2019'da 3 bin 390, 2020'de ise 3 bin 585 gıda paketi ulaştırılmıştı.

Korkmaz: "Proje Türkiye'ye örnek oluyor"

İzmir Fenilketonüri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Songül Korkmaz, "Bu hastalıkla doğan çocuklar, düşük proteinli gıdalarla beslenmeli. Ancak ürünlere erişilebilirlik çok zor" dedi. Bu desteğin başlamasında kendisinin de bir parça emeği olduğunu belirten Songül Korkmaz "Türkiye'ye örnek bir proje. Bizi birkaç şehir daha örnek aldı. Ancak en sistemli yardımı İzmir Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Büyükşehir'in bu desteğini çok önemsiyorum. Başkanımız Tunç Soyer'e ve ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz"

Fenilketonüri hastası çocuğu olan Ünal Gülaldı ise "Gerçekten çok memnunuz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Piyasada bulamadığımız birçok şeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi buluyor" dedi. Arzu Gülaldı, "Bu gıdalar oldukça pahalı. Bu nedenle destek paketleri için çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Çocukları fenilketonüri hastası olan Gülistan Boyacı da "Çok teşekkür ediyorum. İki fenilketonüri hastası kızım var. İzmir Büyükşehir Belediyesi iyi ki yanımızda" ifadelerini kullandı.

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