İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Bizimkiler'in Cemil'i' için harekete geçti
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İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Bizimkiler'in Cemil'i' için harekete geçti

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Cemil karakteriyle tanınan ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olan Uğurtan Sayıner için yapılan çağrı İzmir Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Bizimkiler'in Cemil'i' için harekete geçti
06.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:03

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Cemil karakteriyle tanınan ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olan Uğurtan Sayıner için yapılan çağrı İzmir Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi. Usta sanatçı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Cemil karakteriyle tanınan usta tiyatrocunun yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle genel durumunun kötüleşmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi. İzmir'de yaşayan 76 yaşındaki Sayıner için dostlarının yaptığı çağrı yanıt buldu. Sayıner, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla ambulansla evinden alınarak Eşrefpaşa Hastanesi'ne getirildi. Eşrefpaşa Hastanesi'nde görevli Nöroloji Uzmanı Ayşegül Özer Çelik, "Uğurtan Bey'in genel durum bozukluğu var. Hem ileri yaşla birlikte beslenmesi bozulunca sıvı elektrolit dengesizlikleri genel durumunu kötüleştirmiş. Şu anda bilinci açık, uyanık, bize gayet güzel cevap veriyor. Bir miktar destek tedaviye ihtiyacı olacak. Bu destek tedavisiyle daha iyi beslenerek toparlanacağını düşünüyoruz" dedi.

Usta oyuncunun arkadaşı Şehmuz Yığın, Nisan ayından beri sanatçının yemek yeme sorunu yaşadığını belirterek, "8 yıldır İzmir'de tiyatrocu dostumuz Osman Cavcı ve Uğurtan Sayıner ile birlikte yaşıyoruz. Daha önceki yıllarda kendisinin sinir ucu hasarı nedeniyle yemek yeme sorunları olmuştu. Son 4 yıldır iyiydi. Durumu kötüleşince sanatçı dostları olarak sosyal medyadan yaptığımız çağrıyı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşi Neptün Soyer görmüş. Başkanımız Tunç Soyer hemen ilgilendi. Bugün ambulansla hastamızı Eşrefpaşa Hastanesi'ne getirdiler. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da ilgilendi. İlgilerinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e ve Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyoruz. Usta sanatçımız burada iyi bir şekilde bakılıyor. İnşallah iyileşip toparlanacak" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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